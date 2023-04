Bologna-Milan, i numeri della partita del ‘Dall’Ara’ | Serie A News

2- Da quando Thiago Motta allena il Bologna, i felsinei non avevano subito così tanti tiri in una partita casalinga di Serie A: 19.

3- Tommaso Pobega ha segnato in trasferta in Serie A per la prima volta dal 12 maggio 2021, doppietta in Sampdoria-Spezia 2-2. Tutte le successive sei marcature realizzate - tra Torino e Milan - in campionato dal numero 32 rossonero erano infatti arrivate in casa.