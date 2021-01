Bologna-Milan, Maldini: “Lite Ibra-Lukaku? I nostri giocatori aggrediti”

Bologna-Milan, le dichiarazioni di Maldini a Sky Sport

Nel pre partita del Dall’Ara tra Bologna e Milan, Paolo Maldini, direttore sportivo rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: ecco le sue dichiarazioni.

Sulla lite Ibra-Lukaku: “Sono anch’io molto istintivo. Mi sono fatto un’immagine di uomo equilibrato e credo di esserlo. L’unica cosa è che è stata una litigata troppo lunga, ma è un episodio da campo. Il razzismo non c’entra proprio nulla”.

Su Ibrahimovic: “Ibra era dispiaciuto dopo l’espulsione contro l’Inter. Io credo che lui abbia difeso i compagni che sono stati aggrediti da Lukaku senza nessuna motivazione. La lite è durata troppo. Mi aspetto che lui oggi faccia Ibra, i suoi numeri sono eccezionali. Ha voglia, ha fame ed è in forma”.

Rinnovo di Donnarumma: “Si parla. Credo che abbiamo un attimo congelato la cosa per il mercato che ci ha visto protagonisti all’interno di certi parametri concordati con la proprietà. Abbiamo due competizioni e abbiamo la squadra per arrivare in fondo”.

Su Tomori: “Fisicamente credo che possa fare la differenza. Ha la capacità di aggredire e di giocare in una linea a 4. Credo che in questo momento il calcio va verso l’uno contro uno, ma lui riesce a giocare anche con la compattezza difensiva. Ha giocato poco, questo è vero”.

Su Daniel Maldini: “Braida mi ha tempestato di chiamate per Colombo, e infatti è andato là. Ma a livello temporaneo perché noi crediamo molto in lui. Su Daniel non mi ha chiesto nulla”.

Sullo Scudetto: “Vinceremo solo se faremo 43 punti come all’andata, credo che basterebbe. Oggi siamo più forti, più completi come rosa e abbiamo più consapevolezza. Ma non abbiamo pressioni”.

