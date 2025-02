Bologna-Milan, Italiano: “Ribaltato una grande squadra. Merito dei ragazzi e…”

Sui cambi : "Ora giochiamo la prossima partita domenica alle 15. Pensa a quanto abbiamo per recuperare. In mezzo stavamo perdendo intensità, era giusto intervenire con gente fresca, che ha passo. I ragazzi che sono entrati ci hanno dato quella linfa che ci mancava in quel momento. Si dà una grossa mano alla squadra quando si subentra così. Ma è la voglia, l'entusiasmo che spinge la squadra ad andare forte".

Sul gruppo e le grandi partite : "Nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che questa era una partita con il ritmo da Champions. Quando si incontrano squadre come questa ci deve essere un atteggiamento da squadra che affronta avversari di alto livello. Domenica alle 15 siamo di nuovo in campo, sarà difficile recuperare al 100%".

Su una vittoria contro il Milan in casa che mancava da 23 anni: "Avevo visto i gol, sono passati 23 anni ma siamo contenti. Mi hanno raccontato che qui era faticoso dare del filo da torcere al Milan. Per me rimane una squadra fortissima, con dei campioni, quindi batterli in rimonta è un grande merito per questi ragazzi".