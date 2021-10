Bologna-Milan, Ibrahimovic verso una maglia da titolare | Serie A News

Secondo Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic potrebbe giocare dal primo minuto nella partita di domani sera tra Bologna e Milan

Arrivano novità di formazione sul Milan che sarà impegnato domani sera sul prato del 'Dall'Ara' contro il Bologna. Secondo Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic è il candidato principale per giocare titolare al centro dell'attacco. Dovrebbe partire dalla panchina, dunque, Olivier Giroud dopo aver disputato dal primo minuto le ultime due gare contro Verona e Porto. Novità anche sulla trequarti. Samu Castillejo potrebbe prendere il posto di Alexis Saelemaekers, mentre la coppia di centrocampo sarà composta da Tonali e Bennacer. In difesa, invece, confermati Tatarusanu e il quartetto difensivo che è sceso in campo martedì in Champions League. Intanto ecco le top news di oggi. Ecco il super bomber per il Milan.