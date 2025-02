Bologna-Milan, Casale: “Abbiamo messo qualcosa in più. La Champions …”

"Sapevamo che questo recupero ci poteva far accorciare in classifica. Ci abbiamo messo quel qualcosa in più. Ho visto tante teste basse a fine primo tempo, ci siamo detti di non mollare, stavamo creando tanto. Potevamo recuperare e così è stato. Ho visto un gran Bologna. La stagione passata non è stato un bel periodo, ma mi sto ritrovando. Spero di riuscire ancora tanto a questi colori. L'obiettivo è rimanere in Europa. La Champions ci ha dato tanta consapevolezza, è un peccato che siamo usciti fuori troppo presto. Oggi era una partita da Champions. Sappiamo benissimo che questo è un anno diverso rispetto a quello scorso, dobbiamo fare qualche punto in più". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>