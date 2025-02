Bologna-Milan 2-1: gol di Ndoye con la difesa che dorme beata

Dan Ndoye porta in vantaggio il Bologna contro il Milan a pochi minuti dalla fine del match: la difesa rossonera incredibile nelle marcature

Il Bologna di Vincenzo Italiano trova il vantaggio contro il Milan di Sérgio Conceição in occasione del recupero della 9^ giornata della Serie A 2024-2025 che si sta svolgendo allo stadio 'Dall'Ara'.

All'82' cross di Nicolò Cambiaghi (dimenticato da Álex Jiménez) dalla sinistra, Strahinja Pavlović si perde Dan Ndoye che, in spaccata in area piccola, fa secco Mike Maignan. Bologna-Milan 2-1 .... LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Bologna-Milan >>>