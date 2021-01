Bologna-Milan 0-1 al 45′: rossoneri avanti. Donnarumma miracoloso | Serie A News

Bologna-Milan 0-1 al 45′: il racconto del primo tempo

E’ terminato da poco il primo tempo del Dall’Ara tra Bologna e Milan. Ecco come sono andati i primi 45′ di gioco per i rossoneri. Inizio sfortunato per il Milan che colpisce il quindicesimo legno stagionale con Theo Hernandez. Perfetta la punizione del terzino rossonero dalla corsia di destra che si ferma sulla traversa. Passano alcuni minuti e Doveri concede un penalty ai rossoneri per fallo di Dijks su Leao: dal dischetto Ibrahimovic viene ipnotizzato da Skorupski, ma sulla respinta Rebic sblocca il match. Siamo al minuto 25. Il Bologna reagisce nel finale di tempo con una doppia occasione sprecata prima da Sansone e poi da Dominguez: in entrambe le chance Donnarumma è miracoloso.

SEGUI IL LIVE DEL SECONDO TEMPO DEL DALL’ARA>>>