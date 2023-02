Bologna-Inter 2-1, il racconto dei protagonisti. Mihajlovic: “Siete stati eroici”

Dazn ha pubblicato uno speciale intitolato 'We Are One' sulla stagione 2021-2022 del Bologna. Uno speciale che dura appena cinque episodi, dove all'interno di uno di questi si parla di Bologna-Inter, con i protagonisti di quel match che hanno lasciato delle dichiarazioni. Marko Arnautovic, che aveva segnato il gol del momentaneo 1-1, si è espresso in questo modo: "Noi quando siamo in forma possiamo vincere contro tutti. Dopo l'1-0 di Perisic ho pensato che non potevamo fare una partita come quella di andata, finita 6-1. Io non sono un giocatore che fa regali, io voglio vincere sempre. In campo non ci sono amici".