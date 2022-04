Bologna-Inter, Milan padrone del suo destino: cosa filtra da Milanello

L'Inter di Simone Inzaghi crolla incredibilmente a Bologna. Ora il Milan di Pioli è padrone del suo destino: vietato abbassare la guardia

Stefano Pioli, così come scritto dal quotidiano, non ha visto Bologna-Inter. Dopo aver studiato la Fiorentina in tv, il tecnico ha deciso di andare a cena fuori e distrarsi invece di seguire la gara. Nel pomeriggio ha fatto visita ai bambini ricoverati all'Ospedale del Ponte di Varese. Probabilmente non si aspettava un regalo del genere da parte del Bologna, sua ex squadra, ma questo, ripetiamo, cambia poco le cose. L'euforia in questo momento può diventare un nemico molto pericoloso e dunque il compito dell'allenatore sarà quello di non abbassare neanche per un centimetro la concentrazione. Solo in questo modo si potrà vincere lo scudetto. Intanto il Milan è vicino a un difensore che gioca in Turchia.