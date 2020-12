Boldini: “Milan? Piacevole sorpresa. Le rivali devono preoccuparsi”

Milan, parla l’ex rossonero Simone Boldini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Simone Boldini, allenatore, ex calciatore del Milan (1976-79) e cresciuto nelle giovanili rossonere, ha parlato a Radio Sportiva: “Il Milan è una piacevolissima sorpresa, sembrava non potesse ripetersi dopo la scorsa stagione. La spina dorsale è forte, tutti partecipano alla fase difensiva e in attacco Ibrahimovic ha cambiato le carte in tavola. Il Milan sta facendo cose talmente importanti che può solo fare peggio. Le altre squadre devono preoccuparsi dei rossoneri nella lotta scudetto, mai così equilibrata e avvincente come quest’anno”.

