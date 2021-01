Benevento-Milan, tre positivi al coronavirus nel club campano | News

Ultime Notizie Benevento Milan: il comunicato del club campano

MILAN NEWS – Il Benevento, attraverso il proprio sito ufficiale, ha ufficializzato che ci sono tre elementi tra staff tecnico e medico che sono positivi al coronavirus. Ecco il comunicato visibile sul sito del club campano.

"Il Benevento Calcio srl comunica che, al rientro dalle vacanze natalizie, sono risultati positivi al Virus Sars Covid 19 nelle date del 30 e 31 dicembre e 2 gennaio scorsi, dopo esecuzione di tre cicli di tamponi molecolari, un tesserato dello Staff Tecnico e due dello Staff Medico afferenti al gruppo squadra. La Società comunica, inoltre, attraverso il proprio Staff Medico, che i tesserati in questione sono stati posti immediatamente in isolamento fiduciario presso i propri domicili, e che su autorizzazione dell'Asl competente il resto del gruppo squadra attualmente negativo è in isolamento con metodica domicilio-lavoro".