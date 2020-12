Benevento-Milan, sanniti tornati al lavoro: il report di oggi

BENEVENTO MILAN ULTIME NEWS – La squadra di Filippo Inzaghi è tornata al lavoro oggi in vista del match del 3 gennaio contro il Milan: il report.

(Fonte: beneventocalcio.club) – Archiviati i giorni di riposo concessi per le festività natalizie, i giallorossi sono tornati in campo per iniziare a preparare il match casalingo di domenica prossima contro il Milan (fischio d’inizio ore 18). Questo pomeriggio, sul rettangolo verde dell’Antistadio, la seduta di allenamento è stata caratterizzata da riscaldamento con mobilità e lavoro aerobico.

L’AGENTE DI CONTI PARLA DEL FUTURO DEL TERZINO ROSSONERO>>>>