Benevento-Milan 0-1 al 45′: rossoneri avanti in inferiorità numerica | Serie A News

Benevento-Milan 0-1 al 45′: il racconto del primo tempo

BENEVENTO-MILAN ULTIME NEWS – È terminato da pochi minuti, allo stadio ‘Vigorito‘, il primo tempo di Benevento-Milan. La gara è valida per la 15^ giornata di Serie A. Vediamo come sono andati i primi 45′ di gioco tra i giallorossi di Filippo Inzaghi ed i rossoneri di Stefano Pioli.

Milan avanti all’intervallo grazie al rigore trasformato da Franck Kessie dopo un quarto d’ora per fallo di Tuia su Rebic. Alla mezz’ora, però, rosso per Tonali dopo l’intervento del Var per fallo pericoloso su Ionita.

