Benevento-Milan 0-2 al 90′: Kessie e Leao, il Milan torna in vetta | Serie A News

Benevento-Milan 0-2 al 90′: il racconto della partita

BENEVENTO-MILAN ULTIME NEWS – È terminato da pochi minuti, allo stadio ‘Vigorito‘, il match Benevento-Milan. La gara era valida per la 15^ giornata di Serie A. Vediamo com’è andata la partita tra i giallorossi di Filippo Inzaghi ed i rossoneri di Stefano Pioli.

Milan avanti all’intervallo grazie al rigore trasformato da Franck Kessie dopo un quarto d’ora per fallo di Tuia su Rebic: immediato il fischio del direttore di gara Fabrizio Pasqua. Alla mezz’ora, però, rosso per Tonali dopo l’intervento del Var per fallo pericoloso su Ionita. Il centrocampista lodigiano entra sul ginocchio del moldavo e dopo il consulto al Var l’arbitro espelle il classe 2000.

Nella ripresa al 49′, gran gol di Rafael Leao che realizza la rete del 2-0. Tocco in profondità di Rebic per il portoghese, bellissimo il tocco sotto dell’ex Lille che beffa il colpevole Montipò, uscito dalla propria porta senza prendere il pallone. In inferiorità numerica la squadra di Pioli trova il raddoppio. Al 60′ del match del Vigorito, Gianluca Caprari ha spedito a lato un calcio di rigore causato da Krunic. Il bosniaco aveva commesso fallo proprio sull’attaccante ex Sampdoria. Chance gettata al vento dai sanniti per rientrare in gara.

Al 70′ palo di Calhanoglu che colpisce il legno interno a Montipò battuto. Nel finale dentro Kalulu e Conti al posto di Kjaer e Calabria. All’82’ incredibile palo di Kessie che colpisce il legno interno e poi la sfera esce. Incredibile sfortuna per i rossoneri.

