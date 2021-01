Benevento-Milan 0-2: gol incredibile di Leao! Raddoppio rossonero

BENEVENTO MILAN ULTIME NEWS – Iniziato il secondo tempo al Vigorito e il Milan trova il raddoppio. Gran gol di Rafael Leao che realizza la rete del 2-0. Tocco in profondità di Rebic per il portoghese, bellissimo il tocco sotto dell’ex Lille che beffa il colpevole Montipò, uscito dalla propria porta senza prendere il pallone. In inferiorità numerica la squadra di Pioli trova il raddoppio.

