Lecce-Milan 2-2, Baroni: “Grandi complimenti al pubblico e ai miei ragazzi”

Marco Baroni, allenatore giallorosso, ha parlato ai microfoni di 'Dazn' al termine di Lecce-Milan, partita valida per la 18^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'Via del Mare'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Una squadra aggressiva che ha giocato e ha tirato in porta più del Milan. Davanti ai campioni d'Italia in carica a cui ho fatto i complimenti. Loro, se non gli aggredisci, vai in difficoltà. Cosa fatta nel secondo tempo, ma va bene. Grandi complimenti al pubblico e ai miei ragazzi. Il mio pensiero va ai ragazzi giovani che giocano di meno".

Sul giocare in casa: "Ci seguono anche fuori, i tifosi sono straordinari. Vogliamo costruire il nostro gioco. In casa abbiamo fatto tante partite, la squadra ha convinzione, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Attraverso queste prestazioni si arriva ai risultati".

Sulle occasioni perse: "Chiaro che sarebbe stato meglio chiudere il primo tempo sul 3-0, ma mi prendo questa prestazione. Complimenti ai ragazzi e al pubblico straordianario".

"Non voglio dare alla squadra un imput sul dove difendere. Se ci abbassiamo verso la nostra area, diamo troppe occasioni agli avversari. Non cambio sistema: si aggredisce alti sia nel primo che nel secondo tempo. Si gioca contro il Milan, loro hanno giocatori in avanti in grado di creare occasioni. Ci sta, sono contento dei ragazzi e della prestazione".

Su Strefezza, Gonzalez e Hjulmand: "Faccio anch'io qualche nome come Persson: un ragazzo interessante davvero. Siamo uno staff che è attento a tutti. Ci sono dei ragazzi che stanno facendo bene, come Lorenzo. Gli ho detto di andare in campo e divertirsi. Dobbiamo crescere ancora e non sentirsi di aver fatto qualcosa, sennò diventa dura".

Su Gonzalez: "Un ragazzo che è venuto su in ritiro con noi, ha avuto un impatto importantissimo. Gioca con serenità e dovrà lavorare ancora, ma ha un futuro importante".