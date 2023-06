Pavoletti allo scadere, Cagliari in Serie A: beffa per il Bari

Bari e Cagliari si giocavano l'ultimo posto disponibile per salire in Serie A. I pugliesi partivano in vantaggio grazie all'1-1 dell'andata in casa dei sardi. Un primo tempo chiuso con le due squadre che non si fanno male. Nel secondo tempo ci prova il Calgiari in tutto e per tutto alla ricerca del gol che varrebbe la promozione. In pieno recupero, Zappa si libera, cross in mezzo dove arriva la zampata di Pavoletti che segna il gol che vale la Serie A. Ancora una volta Ranieri riesce in una grande impresa e riporta i sardi nella massima serie dopo una stagione. LEGGI ANCHE: Milan, servono rinforzi di qualità anche a centrocampo