Atalanta, niente squalifica per Gian Piero Gasperini: ci sarà contro il Milan

Gian Piero Gasperini non ha ricevuto nessuna squalifica in merito al caso antidoping scoppiato qualche settimana fa in casa Atalanta

Dopo essere stato accusato per aver interrotto un controllo antidoping a cui si era sottoposto un suo giocatore, Gian Piero Gasperini non ha ricevuto nessuna squalifica, almeno per adesso. Il Tribunale nazionale antidoping, infatti, ha solamente rinviato a giudizio il tecnico nerazzurro, il quale riceverà molto probabilmente la squalifica nella prossima stagione. Dunque i bergamaschi potranno avere in panchina il loro mister anche per le partite finali del campionato, tra cui anche quella contro il Milan. Di seguito il comunicato ufficiale del Tribunale nazionale antidoping. "Il Tribunale Nazionale Antidoping, agli esiti dell'udienza del 10 maggio 2021, dichiara l'irritualità dell'atto di deferimento introdotto per omessa comunicazione ex art. 5.1. PGR e dispone l'immediata restituzione degli atti relativi al procedimento a carico del sig. Gian Piero Gasperini (tesserato FIGC) alla Procura Nazionale Antidoping in sede per quanto di competenza".