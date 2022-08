Atalanta-Milan, sold out il settore ospiti dedicato ai tifosi rossoneri | News

Domenica sera il Milan affronterà in trasferta l'Atalanta: il settore ospiti destinato ai tifosi rossoneri sarà completamente sold out

Domenica sera il Milan sarà ospite dell'Atalanta al 'Gewiss Stadium' di Bergamo. La gara verrà disputata alle 20.45 e sarà valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A. Sarà una partita in cui saranno presenti tantissimi tifosi, in particolar modo quelli del Milan. Come si può notare nel sito ufficiale dei bergamaschi, il settore ospiti è sold out. Dunque la squadra di Stefano Pioli sarà ancora una volta spinta dall'entusiasmo dei propri tifosi.