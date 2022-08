Atalanta-Milan 1-1 al 90′: É solo pari. Super gol di Bennacer | Serie A News

È terminato da pochi minuti il match Atalanta-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2022-2023. Il racconto della seconda metà di gara

È terminato da pochi minuti il match Atalanta-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi al 'Gewiss Stadium'. Ecco, dunque, il racconto della seconda metà di gara.

La vicende della ripresa si aprono al 47’ con una bella cavalcata di Leao, steso brutalmente da Hateboer che vede recapitarsi un cartellino giallo, che, con ogni probabilità, avrebbe potuto avere anche altro colore. Sulla punizione conseguente, Kalulu svetta indisturbato andando a centimetri dal gol dell’1-1. In questi minuti l’intensità la fa da padrone, con l’Atalanta che sul ribaltamento di fronte impensierisce la retroguardia rossonera con un’azione griffata Malinovskyi-Pasalic.

Gli uomini di Pioli continuano quindi a spingere, con Leao che al 53’ sfiora il gol con un destro potente dal limite dell’area che sfiora il palo alla sinistra di Musso. Segue poi una buona occasione di Pasalic con un colpo di testa da corner, e il doppio cambio di Pioli al 58’: fuori Díaz e Rebic, dentro Giroud e De Ketelaere.

Il talento belga non tarda a farsi riconoscere: minuto 60’, palla illuminante per Tonali che trova però Musso a negargli la gioia del gol. Passa un minuto e Theo Hernández sventa con un grande intervento in scivolata da ultimo uomo Pasalic involato verso la porta.

Al 66’ Pioli inserisce Origi e Saelemaekers in luogo di Leao e Messias, mentre tra 69’ e 70’ sale in cattedra il mancino di Ismael Bennacer: prima l’algerino sferra una botta violentissima respinta da Musso, poi, sugli sviluppi della stessa azione, riceve palla in area, la sposta sul mancino e fa partire un colpo da biliardo che si insacca baciando il palo alla destra del portiere Atalantino. È 1-1.

Gli ultimi 20’ vedono un Milan a trazione anteriore, alla ricerca forsennata del gol del vantaggio. All’80’ Origi penetra in area, salta un uomo e, una volta giunto a tu per tu con Musso, si vede scorticare il pallone da un ottimo intervento di Djimsiti. All’88’ Theo Hernández tenta la classica sgroppata che però si conclude con un nulla di fatto.

Dopo 5 minuti di recupero, la partita termina sul risultato di 1-1. Non un risultato negativo: tutto sommato il Milan ha fatto una buona partita, creando molto e subendo poco. Proprio per questo cresce però il rammarico per quella che sarebbe stata una vittoria decisamente importante.