Atalanta-Milan, la probabile formazione dei rossoneri | Serie A News

Domani sera il Milan affronterà l'Atalanta al 'Gewiss Stadium' di Bergamo. La gara sarà valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A con il fischio d'inizio programmato alle 20.45. Le due squadre scenderanno in campo per cercare di ottenere la seconda vittoria consecutiva dopo i successi contro Udinese e Sampdoria alla prima giornata. Ecco, dunque, come potrebbe schierare la formazione Stefano Pioli per la trasferta di domani sera.