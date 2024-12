Atalanta-Milan, Percassi: “Sarà una grande serata per noi. Ecco perché”

"Siamo orgogliosi di poter giocare contro una grande del calcio italiano in uno stadio completamente ristrutturato e tutto esaurito. Sarà una grande serata per la nostra città. Il mercato? La volontà è quella di non toccare la rosa, siamo contenti del reintegro di Scalvini e aspettiamo il ritorno di Scamacca, sarà un altro acquisto per noi a fine gennaio. Qui c'è un grande senso di appartenenza, una cosa che parte da lontano con una tifoseria che ci vuole molto bene. Ci spingono a fare il massimo. Il gruppo poi rappresenta al meglio l'identità del nostro territorio".