Atalanta-Milan, Percassi: “Domani daremo il massimo” | Serie A News

Luca Percassi, amministratore delegato nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan. Ecco le parole di Percassi: "Stiamo parlando di un'Atalanta molto competitiva, ma ci rendiamo conto che stiamo giocando contro squadre comunque forti e con tanti campioni, avere a una giornata dalla fine la qualificazione in tasca ci rende orgogliosi. Domani daremo il massimo, giocheremo contro una squadra forte. Ma l'Atalanta domani farà l'Atalanta".