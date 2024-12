Atalanta-Milan, Marchegiani: “De Ketelaere-Theo? Sarebbe stato fallo se …”

Luca Marchegiani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al gol di Charles De Ketelaere in Atalanta-Milan

Fabio Barera Redattore 12 dicembre 2024 (modifica il 12 dicembre 2024 | 17:46)

Luca Marchegiani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Sky', nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione 'Sky Calcio Club' in merito al gol di Charles De Ketelaere in Atalanta-Milan. Ecco le sue parole.

Atalanta-Milan, il pensiero di Marchegiani sul gol di De Ketelaere — «Secondo me la discriminante è: è fallo se quelle due mani di De Ketelaere appoggiate su Theo Hernandez l'hanno spinto e sbilanciato; se è un contatto, come ha ritenuto l'arbitro e probabilmente il VAR, solo per prendere la distanza e saltare dritto, non è fallo».