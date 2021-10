Atalanta-Milan, la probabile formazione dei rossoneri | Serie A News

Ecco le probabili scelte di formazione di Stefano Pioli in vista della partita di domani sera al 'Gewiss Stadium' tra Atalanta e Milan

Secondo Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, per l'allenatore rossonero non ci sono chissà quanti dubbi di formazione. In difesa dovrebbe rientrare Kjaer al posto di Romagnoli, mentre la coppia di centrocampo sarà formata da Tonali e Bennacer. Fuori dai titolari, dunque, Franck Kessié. In avanti, invece, Ante Rebic partirà quasi sicuramente dal primo minuto al posto di Olivier Giroud. L'attaccante francese, non ancora non al top della condizione fisica, potrà ritagliarsi dello spazio a gara in corso. Ecco, dunque, come dovrebbe scendere in campo il Milan contro l'Atalanta.