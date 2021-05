Atalanta-Milan, Gasperini: “La loro motivazione era ovviamente superiore”

Gian Piero Gasperini, tecnico nerazzurro, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Atalanta-Milan, 38° ed ultimo turno della Serie A 2020-2021

Il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Atalanta-Milan, gara della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021. Queste le dichiarazioni di Gasperini: "La ciliegina poteva essere qualche partita, ma la torta è stata bella grande e a quattro piani. Un campionato straordinario, che parte dallo scorso anno. Tutte le gare in Champions, la qualificazione di quest'anno, la finale... Poi ci sono anche i trofei è vero, ma noi siamo felici. Ora abbiamo voglia anche noi di andare in vacanza, è stata durissima. Abbiamo riposato poco l'anno scorso. Ora dobbiamo rilassarci. La squadra è stata brava anche stasera, ha fatto la sua partita. Il Milan aveva questo traguardo, noi il secondo posto, ma non poteva essere così forte la motivazione. Noi siamo stati bravi a essere fuori dalla mischia, abbiamo visto cosa è successo e chissà cosa poteva succedere... All’inizio della stagione nessuno pensava che avremmo potuto fare a meno di Gomez e Ilicic, la capacità della squadra di crescere è stata straordinaria. Abbiamo modificato l’aspetto tattico ma siamo di nuovo il miglior attacco con 90 gol. La crescita dei giocatori è stata una soddisfazione enorme, questa qualificazione è stata la più dura e difficile, aver ottenuto questo risultato è una soddisfazione ancora più grande rispetto agli altri anni. Penso che sinceramente l’Atalanta sia al piano più alto. Poi non ci tiriamo mai indietro, non ci eravamo messi nei primi 4 all’inizio. Tutto quello che abbiamo ottenuto ce lo siamo creati negli anni. In questo momento credo che sia molto importante avere grande soddisfazione per quello che abbiamo, se la delusione per quello che non abbiamo diventa più grande poi è un problema. Nessuno si tira indietro, non è facile rincorrere le grandi società che hanno disponibilità. Tra fare tanti utili e tanti debiti è difficile…"