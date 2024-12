Atalanta-Milan, Fonseca: “Dobbiamo difendere bene per vincere. Musah …”

"Dobbiamo difendere bene contro l'Atalanta, che è una squadra molto attenta sui corridoi laterali. Noi giochiamo con tre mediani e loro magari hanno optato per marcare Fofana. Noi dobbiamo difendere bene per avere la possibilità poi di attaccare e fare male. Una vittoria qui porterebbe dei punti importanti e tanta fiducia per il futuro. Oggi è importante fare risultato e vincere per proseguire sulla nostra strada. Da quando abbiamo cominciato con Musah in quel ruolo abbiamo trovato sicurezza e aggressività difensiva. Il suo ingresso è stato importante".