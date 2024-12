Atalanta-Milan, Cesari: “De Ketelaere-Theo? Il fallo ci può stare”

"Detto questo - prosegue Cesari - sicuramente il fallo ci può stare ma è una decisione solamente dell'arbitro di campo. Quindi il Var in quella situazione non può assolutamente intervenire. Però come ha detto spesso Rocchi, quando ci sono le due mani che si appoggiano sul corpo dell'avversario e in qualche modo lo opprimono o comprimono verso il terreno, inevitabilmente ci sta il fallo. In questo campionato ci sono state tantissime altre situazioni in cui si è agito in modo assolutamente diverso. Quindi la difformità è l'elemento comune di queste situazioni di gioco. Un arbitro applica un certo tipo di regolamento, un altro ne applica un altro". LEGGI ANCHE: Fonseca: "Milan sempre penalizzato dagli arbitri". Ma la società dov'è?