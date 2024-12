Ambrosini: “Il Milan non ha fatto quel passo in più per vincerla”

Nel post-partita di Atalanta-Milan su DAZN , Massimo Ambrosini ha commentato la prestazione dei rossoneri, sottolineando come, nonostante una buona partita, il Milan non sia riuscito ancora una volta a ottenere il risultato sperato. Ecco le sue parole:

"Quando perdi è difficile trovare qualcosa. C’è da capire se in quel secondo tempo, in una situazione di equilibrio, lui abbia avuto la sensazione che la squadra non abbia spinto. Nel primo tempo l’Atalanta dava la sensazione, se presa alle spalle, di poter soffrire. Il Milan c’è stato nella partita, non ha fatto quel passo in più per provare a vincerla con convinzione". LEGGI ANCHE: Pagelle Milan Futuro-Gubbio 1-0: Jimenez una freccia. Camarda sbaglia troppo