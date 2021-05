Atalanta-Milan a Mariani: i precedenti con le due squadre | Serie A News

Maurizio Mariani arbitrerà domenica Atalanta-Milan in Serie A. Ecco come sono andati i precedenti incroci con i nerazzurri e con i rossoneri

Sarà Maurizio Mariani, classe 1982, della sezione A.I.A. di Aprilia (LT), ad arbitrare Atalanta-Milan, gara della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021. Mariani, in carriera, ha già diretto l'Atalanta in 13 partite: lo 'score' è di 6 vittorie dei nerazzurri, 2 pareggi e 5 sconfitte. L'ultimo incrocio del fischietto nativo di Roma con la 'Dea' risale all'8 marzo, a 'San Siro', per Inter-Atalanta 1-0 decisa da Milan Škriniar.