Atalanta-Milan 3-2, colpo duro: il report e il tabellino

LA CRONACA — Si parte subito su ritmi altissimi: al 4' Djimsiti mura in scivolata il tentativo in area piccola di Giroud, al 9' De Ketelaere manda alto a tu per tu con Maignan. Dopo questo avvio vorticoso l'intensità cala, abbiamo due chance a stretto giro al 27' con Tomori e Giroud, ma senza fortuna. La finale di prima frazione vede più incisivi i padroni di casa, che sbloccano il risultato al 38' con una conclusione di Lookman imparabile per Maignan a causa di una deviazione di Tomori. La reazione non è facile ma arriva, con orgoglio e grinta. Al 44' ci prova Theo con un sinistro dal limite, palla sul fondo. Allo scadere del recupero, però, arriva il meritato pari rossonero: corner di Florenzi, splendida torsione di Giroud su cui Musso non può arrivare per l'1-1.

Vivace anche l'avvio di ripresa: da un lato una nuova chance per Giroud, dall'altro Maignan è attento sul tentativo di Scalvini. Al 55' l'Atalanta si riporta avanti con il tocco sotto di Lookman su cross basso di De Ketelaere. Il nuovo vantaggio galvanizza i padroni di casa, che non lasciano spazi in difesa e vanno vicini al terzo gol in un paio di occasioni al 57' con De Ketelaere e de Roon al 68'. Al 76' Maignan ci tiene in partita e si supera su Scalvini e Lookman. Non molliamo e la pareggiamo all'80'. Cross basso di Pulisic, velo di Calabria e tocco sotto del subentrato Jović. Il finale è concitato, soprattutto nel recupero. Al 93' Calabria viene espulso per seconda ammonizione, al 95' Muriel si fa largo in area e batte Maignan fissando il finale sul 3-2 per l'Atalanta.

IL TABELLINO — ATALANTA-MILAN 3-2

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; de Roon, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Pašalić (42'st Adopo), Éderson, Ruggeri (53'st Holm); Koopmeiners; De Ketelaere (37'st Muriel), Lookman (37'st Mirančuk). A disp.: Carnesecchi, Rossi; Bonfanti, Del Lungo, Zortea; Colombo, Manzoni, Mendicino; Cissé. All.: Gasperini.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek (27'st Jović), Reijnders (43'st Adli), Musah; Chukwueze (14'st Bennacer), Giroud, Pulisic. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Simić; Krunić, Pobega, Romero; Traorè. All.: Pioli.

Arbitro: La Penna di Roma 1.

Gol: 38' e 10'st Lookman (A), 48' Giroud (M), 35'st Jović (M), 50'st Muriel (A).

Ammoniti: 26'st Reijnders (M), 27'st Éderson (A), 36'st Calabria (M), 43'st Jović (M), 47'st Bennacer (M).

Espulso: 48'st Calabria (M) per doppia ammonizione.

