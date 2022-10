Atalanta-Lazio 0-2, il Milan supera la ‘Dea’ in classifica / Serie A News

È terminata Atalanta-Lazio, partita valida per l'11^ giornata di Serie A. La sconfitta della 'Dea' decreta il sorpasso del Milan in classifica

È terminata da pochi minuti Atalanta-Lazio , partita valida per l'11^ giornata di Serie A. Una gara che interessava molto il Milan dal punto di vista della classifica. Ottima prestazione della squadra di Maurizio Sarri, che riesce ad avere la meglio per 2-0 grazie alle reti di Mattia Zaccagni e Felipe Anderson .

Il Milan supera l'Atalanta

I biancocelesti riescono così ad agganciare la 'Dea' al terzo posto, con il Milan che si piazza, in maniera ufficiale, almeno al secondo posto in classifica. In tal senso c'è attesa di scoprire il risultato del Napoli contro la Roma. Milan, buone notizie per Dest e Brahim Diaz: gli aggiornamenti sulle loro condizioni