Antidoping, Gasperini insulta ispettore. Il tecnico rischia una squalifica

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, avrebbe insultato un ispettore durante un controllo antidoping: rischia una squalifica

Una notizia inaspettata giunta in redazione pochi minuti fa. Gian Piero Gasperini , tecnico dell'Atalanta, stato deferito al Tribunale Nazionale Antidoping. Il motivo? L'allenatore avrebbe insultato un ispettore durante un controllo antidoping a sorpresa avvenuto durante l'allenamento della squadra bergamasca il 7 febbraio scorso. A tal proposito, ecco le parole di Piefilippo Laviani , procuratore Antidoping: "Ha insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l’intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi"

Per questo motivo Gasperini dovrà presentarsi in udienza il 10 maggio per spiegare le sue ragioni. Rischia una squalifica di 20 giorni complessivi . Laviani aveva anche proposto un patteggiamento al tecnico, in modo da ridurre la squalifica a 10 giorni, ma Gasperini ha rifiutato. Il tecnico dunque rischia una squalifica nel momento decisivo della stagione.