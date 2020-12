Andreazzoli: “Scudetto? C’è anche il Milan: è una certezza ormai”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Aurelio Andreazzoli, ex allenatore di Empoli e Roma, ha parlato a Tuttomercatoweb.com della lotta Scudetto: “L’alta classifica dice chiaramente che l’Inter è una squadra ora più libera di prima e che può pensare a quell’obiettivo. Peraltro già si era organizzata per competere avendo pure altre competizioni da giocare. Ora dovendosi concentrare solo sul campionato ha maggiori possibilità. La Juve comunque c’è sempre e c’è pure il Milan che è considerata una sorpresa, ma è una sorpresa che dura da 7-8 mesi, dunque è una certezza. I rossoneri hanno qualità, convinzione, sono un gruppo solido e un plauso va fatto a Pioli. Nessuno o quasi lo accreditava e ha dimostrato quel che noi dell’ambiente sapevamo, cioè che è bravo. Era ingiusto che non lavorasse”.

