Amarcord – Quel Torino-Milan con sette gol e tripletta di Rebic

(fonte: acmilan.com) Torino, città mai banale e campo sempre tutt'altro che facile. Una sfida, quella contro i granata, sempre delicata e impegnativa. Non sono tanti i risultati positivi nella nostra storia recente, anche se ce ne è uno che spicca su tutti. Per la dimensione della vittoria rossonera e per il suo peso specifico, dato dal momento di quella stagione. Ci avviciniamo al Torino-Milan della 26ª giornata rivivendo, in Time Machine , l'ultima vittoria milanista all'Olimpico Grande Torino.

36ª giornata della Serie A 2020/21, i rossoneri di Stefano Pioli arrivano da un'altra vittoria ottenuta - sempre a Torino - 72 ore prima. Un bellissimo 3-0 sulla Juventus che aveva rilanciato le ambizioni milaniste nella corsa a un piazzamento in Champions League. In campo con il consueto 4-2-3-1 riproposto anche contro la squadra di Nicola, a sua volta impegnata in una difficile lotta salvezza, il Milan approccia da subito con un bel piglio e a metà primo tempo è già avanti di due gol: al 19' il diagonale mancino dal limite di Theo Hernández che Sirigu sfiora ma non devia, al 26' il rigore trasformato da un glaciale Kessie. In mezzo pure un palo, colpito da Castillejo tra le due reti. Avanti 2-0 i rossoneri rischiano soltanto su un piazzato di Bremer che non sorprende Donnarumma, e all'intervallo il vantaggio è indubbiamente rassicurante.