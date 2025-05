Amarcord, quel Milan-Monza tra prime volte e grandi ricordi

È una bella giornata di sole quella che accoglie a San Siro, il 17 dicembre 2023, il Milan di Stefano Pioli e il Monza di Raffaele Palladino. I rossoneri, in particolare, arrivano alla sfida forti di due successi di fila tra le mura amiche in A (Frosinone e Fiorentina) e dalla vittoria in Champions League contro il Newcastle, successo agrodolce perché non sufficiente a continuare il cammino nella massima competizione europea. In campo col 4-3-3, la squadra di Pioli parte subito fortissimo con una girata di Giroud che termina di poco alta sopra la traversa.