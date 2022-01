Allegri: “Bonucci? La Juventus è stata sempre rispettosa verso gli arbitri”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa del caso Bonucci e di quanto successo con l'Inter

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa di Leonardo Bonucci e di quanto successo con l'Inter. Ecco cosa ha detto: "Io in 20 anni sono stato squalificato due volte, a parte l'altro giorno... Dopo la partita col Napoli sono andato a dire delle cose all'arbitro sbagliando, non dovevo. Ma una ogni 20 anni concedetemela, sono anche io un uomo. Per quanto riguarda Leo, è stato multato e ha pagato la multa. Al termine della partita possono starci dei battibecchi: pagherà la multa e caso chiuso. Come comportamenti, la Juventus ha sempre tenuto comportamenti lineari e rispettosi verso gli altri e verso gli arbitri. Anzi, voglio fare i complimenti a Doveri che è stato molto bravo".