Bologna-Milan, Aebischer: “Crediamo all’Europa, vogliamo vincere oggi”

Michael Aebischer, giocatore rossoblu, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Bologna-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 15:00 allo stadio 'Dall'Ara'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "Siamo tutti pronti, c'è lo stadio pieno e bel tempo. Vogliamo vincere. Crediamo all'Europa, altrimenti non giocheremmo oggi. Loro sono una grande squadra, ma noi stiamo bene e vogliamo dimostrare oggi".