Ufficiale, Conte è il nuovo allenatore del Tottenham (Video)

Antonio Conte, ex allenatore dell'Inter, è il nuovo tecnico del Tottenham. Ecco l'annuncio del club inglese sui social

Antonio Conte, dopo l'esperienza all'Inter, ritorna in panchina. Il tecnico, infatti, è ufficialmente il nuovo allenatore del Tottenham. L'annuncio è arrivato dal club inglese sui social, con Conte che ha rilasciato le sue prime dichiarazioni: "La scorsa estate non ero ancora pronto emotivamente, la storia con i nerazzurri era finita da troppo poco. Sono estremamente felice di tornare ad allenare, non vedo l'ora di iniziare. Questo club è ambizioso e ha voglia di essere protagonista". Il tecnico ha firmato fino al 2023 con opzione per l'anno successivo.