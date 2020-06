UEFA – Ufficiale: Champions League a Lisbona, Europa League in Germania

ULTIME NEWS – Il Comitato Esecutivo della UEFA ha ratificato quando, come e dove si concluderanno la Champions League e l’Europa League 2019-2020.

Per quanto riguarda la Champions League, dopo la disputa delle sfide di ritorno degli ottavi di finale non ancora disputati, tra i quali, per esempio, Juventus-Olympique Lione e Barcellona-Napoli, che potrebbero avere luogo il 7 o l’8 agosto nelle sedi originarie, spazio alla ‘Final Eight‘ che si disputerà a Lisbona, in Portogallo.

La finale della UEFA Champions League 2019-2020 si terrà il 23 agosto: le otto squadre qualificate per i quarti di finale dovranno arrivare a Lisbona per la fase finale tra il 12 e il 15 agosto. Da disputare sette partite (le semifinali il 18 e il 19), che si giocheranno in due stadi, al ‘José Alvalade‘ e al ‘Da Luz‘, casa, rispettivamente, dello Sporting Lisbona e del Benfica.

‘Final Eight‘ anche in Europa League: le partite, però, verranno disputate in quattro città in Germania, ovvero Duisburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf e Colonia, che sarà anche la sede della finale il 21 agosto. Gli ottavi di finale si dovrebbero disputare il 5-6 agosto: Inter e Roma, rispettivamente contro Getafe e Siviglia, giocheranno in gara unica.

Supercoppa Europea in programma a Budapest (Ungheria) il 24 settembre prossimo.