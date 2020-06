UEFA – Pubblico nelle finali di Champions ed Europa League? C’è l’idea

ULTIME NEWS – In attesa di decidere ufficialmente dove i giocheranno le prossime finali di Champions ed Europa League, la UEFA, in vista degli atti conclusivi delle manifestazioni, ha in mente di riaprire parzialmente gli stadi al pubblico.

Questa è l’ultima voce che giunge da Nyon. Sulle città che ospiteranno le partite, gli indizi ci dicono che le favorite sono Lisbona (per la Champions League) e Francoforte (per l’Europa League). A riportare la notizia sono i colleghi di Sport Mediaset.

