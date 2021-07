Trofeo Berlusconi alla Juventus, Monza battuto 2-1: in gol Kulusevski

La Juventus vince la 25esima edizione del Trofeo Berlusconi. Monza KO allo U-Power Stadium per 1-2: in gol anche Kulusevski

La Juventus vince la 25esima edizione del Trofeo Berlusconi. Monza KO allo U-Power Stadium per 1-2. Pronti, via, occasione per i padroni di casa, con Szczesny che salva su Gytkjaer. I bianconeri, pur privi di moltissimi titolari, reagiscono e al minuto 13 trovano il vantaggio. A siglare l'1-0 è il giovanissimo Filippo Ranocchia, con un sinistro chirurgico all'angolino.