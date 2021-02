Tragedia per Alisson: il papà è morto affogato | News

Alisson nel dramma: perde il papà in circostanze incredibili

Una tragedia ha colpito nelle scorse ore Alisson Becker, classe 1992, portiere brasiliano del Liverpool di Jürgen Klopp. L'estremo difensore, ex della Roma, nella notte ha ricevuto la notizia della scomparsa del padre in circostanze incredibili. José Agostinho Becker, 57 anni, è infatti morto affogato in una diga del ranch di sua proprietà in Brasile. Dopo qualche ora di assenza, il corpo di Alisson senior è stato ritrovato senza vita.