SuperLega, l’Inter verso la rinuncia: si attende l’ufficialità

L'Inter fa dietrofront: il club nerazzurro non sembra più interessato alla SuperLega. Le ultime notizie sulla questione del momento

La prima italiana a far trapelare di rinunciare alla SuperLega è l'Inter. Secondo quanto riferito tanto dal 'Financial Times' quanto dall'agenzia di stampa italiana 'ANSA', infatti, il club di Viale della Liberazione non sarebbe più interessato all’iniziativa. Si attendono comunicazioni ufficiali che non sono ancora arrivate. Ecco come e dove vedere oggi in tv Milan-Sassuolo >>>