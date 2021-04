SuperLega, c’è chi dice no: Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lipsia

Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lipsia non prenderanno parte alla SuperLega. Le squadre tedesche compatte nel no al nuovo torneo europeo

Bayern Monaco , Borussia Dortmund e RB Lipsia sono state invitate a prendere parte come club fondatori della SuperLega, ma hanno risposto negativamente . Il Bayern Monaco, attraverso il suo CEO, Karl-Heinz Rummenigge , aveva già espresso contrarietà alla SuperLega quando questa era ancora in fase progettuale e non ufficialmente lanciata.

Il Borussia Dortmund, nelle parole del suo amministratore delegato, Hans-Joachim Watzke , ha ribadito come la visione del club della Ruhr-Vestfalia sia al 100% affine a quella del Bayern Monaco. I due club della Bundesliga restano, dunque, sotto l'egida dell' ECA (l'Associazione Europea per club di calcio).

Stesso comportamento tenuto dal RB Lipsia, società, come noto, di proprietà del gruppo austriaco 'Red Bull', che vanta interessi economici molto importanti non soltanto in Europa, ma in tutto il mondo, e non solo nell'ambito del calcio.