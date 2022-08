Supercoppa Europea, il Real Madrid eguaglia Milan e Barcellona

Col successo contro l'Eintracht Francoforte, il Real Madrid alza la sua quinta Supercoppa Europea, eguagliando in classifica Milan e Barcellona

Col successo contro l'Eintracht Francoforte, il Real Madrid alza la sua quinta Supercoppa Europea, eguagliando in classifica Milan e Barcellona. I successi rossoneri sono arrivati nel 1989, nel 1990, nel 2003 e nel 2007. Carlo Ancelotti, addirittura, mette in bacheca la quarta Supercoppa della propria carriera di allenatore, superando Pep Guardiola nell'albo d'oro. L'ex tecnico del Milan, infatti, trionfò anche nel 2003, nel 2007 con i rossoneri e nel 2014 sempre con i Blancos. Inoltre, per Ancelotti anche due trofei da calciatore con la casacca del Milan (1989, 1990).