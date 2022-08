Supercoppa Europea, provato il rilevamento semiautomatico del fuorigioco

Questa sera c'è stata la prima grande partita della stagione, ovvero la Supercoppa Europea tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte, che passerà alla storia. Non per quanto successo in campo, ma per essere stata la prima sfida in cui è stato ufficialmente utilizzato il nuovo sistema semiautomatico di rilevamento del fuorigioco (SAOT). È stato provato in 188 partite in varie competizioni e sarà utilizzato anche in Champions League nella prima fase.