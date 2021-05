Sky o DAZN? Dove vedremo Serie A, Champions League e tornei stranieri

Facciamo il punto su dove vedremo, tra Sky, DAZN (e non soltanto) le partite degli appuntamenti più seguiti fino (almeno) al 30 giugno 2024

Daniele Triolo

Gli appassionati di calcio sono in fermento. Risolta ogni problematica per l'assegnazione dei diritti tv, adesso aspettano di capire dove poter vedere le partite dei tornei più amati nel prossimo triennio. Facciamo un po' di chiarezza in questo articolo.

Serie A: su 'DAZN' in esclusiva le 10 partite di ogni giornata di campionato dalla stagione 2021-2022 alla stagione 2023-2024. Su 'Sky Sport', ogni weekend, 3 partite in co-esclusiva con 'DAZN': quella del sabato sera (ore 20:45); quella della domenica pomeriggio (ore 12:30) e quella del lunedì sera (ore 20:45). Sempre dal 2021 al 2024.

Serie B: su 'Sky Sport' in esclusiva le 10 partite di ogni giornata di campionato dalla stagione 2021-2022 alla stagione 2023-2024 (satellite, digitale, in streaming a pagamento su 'Now'). Un'altra piattaforma OTT potrebbe trasmettere le gare in diretta via web.

Champions League: su 'Sky Sport' 121 partite su 137 (satellite, digitale, in streaming a pagamento su 'Now'). Su 'Amazon' (servizio a pagamento 'Prime Video'), le 16 migliori partite del mercoledì sera. Su 'Mediaset' le 16 partite del martedì sera in chiaro e 104 gare in diretta streaming (servizio a pagamento 'Mediaset Play Infinity').

Europa League e Conference League: tutte le gare su 'Sky Sport'. 'DAZN' potrebbe trasmettere le gare in diretta via web (ma si tratta, al momento, soltanto di un'indiscrezione).

Ligue 1: su 'Sky Sport' dalla stagione 2021-2022 alla stagione 2023-2024.

Premier League: su 'Sky Sport' per la stagione 2021-2022.

Bundesliga: su 'Sky Sport' dalla stagione 2021-2022 alla stagione 2024-2025.

Liga: su 'DAZN' dalla stagione 2021-2022 alla stagione 2023-2024.

Leggi qui le dichiarazioni integrali di Pioli alla vigilia di Milan-Cagliari >>>