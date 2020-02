Siviglia-Espanyol 2-2: gol e assist per Suso. A segno anche Ocampos

NEWS DALL’ESTERO – Si è giocata, questo pomeriggio, allo stadio ‘Ramón Sánchez Pizjuán‘, la sfida Siviglia-Espanyol, anticipo domenicale della Liga spagnola. Gli andalusi, guidati da Julen Lopetegui, non sono andati oltre il 2-2 interno contro i catalani, ultimi in classifica.

La gara è stata contraddistinta da ex calciatori del Milan. Per il Siviglia, infatti, è andato in gol al 15′ l’esterno offensivo argentino Lucas Ocampos, in rossonero dal gennaio al giugno 2017, su assist di Jesús Suso, ceduto in Andalusia a gennaio e partito titolare nella fila dei ‘nerviones‘.

Nella ripresa, poi, all’80′, dopo le reti ospiti di Adrián Embarba (35′) e dell’attaccante cinese Wu Lei (50′), il Siviglia ha trovato il pari proprio grazie a Suso, protagonista assoluto dell’incontro.

A subire le due reti di Ocampos e Suso, Diego López, ex portiere del Diavolo dal 2014 al 2016.

