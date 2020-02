PM – Verso Milan-Torino: previsti 45mila spettatori a San Siro

NEWS MILAN – Domani sera, alle ore 20:45, a ‘San Siro‘, si disputerà Milan-Torino, ‘Monday Night‘ della 24^ giornata di Serie A. Per l’occasione, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, si prevede un’affluenza di circa 45mila persone allo stadio per assistere al match tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i granata di Moreno Longo. Intanto, oggi, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), ha parlato Pioli in conferenza stampa: per le sue dichiarazioni integrali, continua a leggere >>>

